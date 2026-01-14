menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Manfaat Bawang Putih Panggang Campur Madu, Turunkan Risiko Serangan Kanker

3 Manfaat Bawang Putih Panggang Campur Madu, Turunkan Risiko Serangan Kanker

3 Manfaat Bawang Putih Panggang Campur Madu, Turunkan Risiko Serangan Kanker
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bawang putih untuk kesehatan. Foto: ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda pernah mengonsumsi bawang putih panggang campur madu?

Bawang putih panggang memiliki kandungan vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C dan mineral seperti fosfor, magnesium, tembaga, kalium, yodium dan kalsium.

Sebaiknya, bawang putih panggang dan madu dikonsumsi sebelum tidur malam.

Baca Juga:

Ini berfungsi untuk menghilangkan racun, semua virus karsinogen yang membahayakan tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mencegah kanker

Kanker menjadi salah satu jenis penyakit yang sangat berbahaya karena bisa mengancam nyawa.

Baca Juga:

Untuk mencegah dan mengatasi penyakit mematikan ini bisa dilakukan dengan dua cara yakni pengobatan modern dan juga pengobatan tradisional.

Salah satu pengobatan tradisional yakni kombinasi bawang putih panggang dan madu ternyata memiliki khasiat luar biasa yang bisa dijadikan solusi kanker.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi bawang putih panggang yang dicampur madu untuk kesehatan dan salah satunya mencegah kanker.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI