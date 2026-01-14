3 Manfaat Bawang Putih Panggang Campur Madu, Turunkan Risiko Serangan Kanker

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda pernah mengonsumsi bawang putih panggang campur madu?

Bawang putih panggang memiliki kandungan vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C dan mineral seperti fosfor, magnesium, tembaga, kalium, yodium dan kalsium.

Sebaiknya, bawang putih panggang dan madu dikonsumsi sebelum tidur malam.

Ini berfungsi untuk menghilangkan racun, semua virus karsinogen yang membahayakan tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mencegah kanker

Kanker menjadi salah satu jenis penyakit yang sangat berbahaya karena bisa mengancam nyawa.

Untuk mencegah dan mengatasi penyakit mematikan ini bisa dilakukan dengan dua cara yakni pengobatan modern dan juga pengobatan tradisional.

Salah satu pengobatan tradisional yakni kombinasi bawang putih panggang dan madu ternyata memiliki khasiat luar biasa yang bisa dijadikan solusi kanker.