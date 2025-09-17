menu
3 Manfaat Bawang Putih yang Luar Biasa, Ampuh Atasi Impotensi

Air bawang putih. Foto: activebeautiful

jpnn.com, JAKARTA - BAWANG putih merupakan salah satu bahan masakan yang biasanya digunakan untuk menambah aroma berbagai hidangan.

Namun rupanya, bahan bumbu dapur ini juga memiliki manfaat terkait aktivitas di ranjang bersama pasangan.

Hal ini termasuk dalam penelitian dari Journal of Herbmed Pharmacology yang membongkar manfaat pria untuk meningkatkan ketangguhan pria memuaskan pasangannya.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan kesuburan

Salah satu manfaat bawang putih ialah bisa membantu meningkatkan kesuburan.

Dari penelitian itu, menyebutkan kandungan antioksidan dalam bawang putih bisa meningkatkan kesuburan.

Baca Juga:

Dengan mengonsumsi bawang putih, level testosteron dan struktur testikular akan lebih baik sehingga membantu reproduksi bagi pria.

Namun, hasil itu didapat baru lewat uji in vitro, yang mana masih perlu penelitian lebih lanjut.

Ada beberapa manfaat bawang putih yang baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja bisa membantu mengatasi impotensi pria.

