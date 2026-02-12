3 Manfaat Bayam yang Bikin Kaget
jpnn.com, JAKARTA - BAYAM merupakan salah satu sayuran populer kesukaan banyak orang.
Banyak orang suka mengonsumsi bayam karena kandungan nutrisinya yang luar biasa.
Bayam mengandung vitamin dan antioksidan yang melindungi dari penyakit kronis.
1. Membantu Mengelola Tekanan Darah
Manfaat bayam yang pertama ialah membantu mengelola tekanan darah.
Bayam merupakan sumber nitrat, yang merupakan zat kimia alami.
Nitrat membuka pembuluh darah, meningkatkan aliran darah dan meredakan tekanan pada jantung.
Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2016, sekelompok yang terdiri dari 7 wanita dan 11 pria mengonsumsi empat minuman yang mengandung banyak nitrat, termasuk minuman bayam.
Ada beberapa manfaat bayam yang baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya ialah kaya akan antioksidan.
