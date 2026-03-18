3 Manfaat Belimbing, Wanita Pasti Suka
jpnn.com, JAKARTA - BELIMBING merupakan salah satu buah yang mengandung segudang nutrisi.
Buah belimbing kaya akan serat dan vitamin C. Dalam satu buah belimbing berukuran sedang (90 gram), setidaknya terkandung 3 gram serat, 1 gram protein, serta bisa memenuhi 52 persen kebutuhan harian tubuh akan vitamin C.
Buah belimbing juga mengandung mineral yang baik bagi kesehatan, di antaranya adalah zat besi, magnesium, mangan, potasium, β-karoten, serta sejumlah vitamin, mulai dari vitamin A, B9 (asam folat), B3 (niasin), dan vitamin C (asam L-askorbat).
Selain kaya serat dan vitamin, buah belimbing juga dikenal rendah kalori.
Dalam satu buah belimbing berukuran sedang, terdapat sekitar 30 kalori dan 5 gram karbohidrat.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Mengendalikan kadar gula darah
Manfaat belimbing yang pertama ialah bisa membantu mengendalikan kadar gula darah.
Tingginya kandungan serat tidak larut air (insoluble fiber) pada buah belimbing dinilai bisa menghambat penyerapan glukosa.
Ada beberapa manfaat belimbing yang baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya membantu menurunkan kadar gula darah.
