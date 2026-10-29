3 Manfaat Biji Anggur, Bantu Merangsang Fungsi Otak

jpnn.com, JAKARTA - KEBANYAKAN orang membuang biji anggur setelah mengonsumsi buah yang satu ini.

Padahal biji anggur memiliki antioksidan yang sangat kuat dan berguna untuk kesehatan.

Tak hanya itu, biji anggur juga memiliki senyawa bernama oligomeric proanthocyanidin complexes (OPCs) yang membantu menghancurkan radikal bebas dalam tubuh.

Senyawa ini bermanfaat untuk mencegah berbagai kondisi kesehatan mulai dari menurunkan tekanan darah tinggi hingga mencegah kanker.

Caranya cukup mudah, biji anggur dibuat sajian teh panas. Haluskan biji anggur secukupnya.

Seduh serbuk biji anggur tersebut menjadi sajian minuman hangat.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengurangi tekanan darah tinggi

Manfaat biji anggur yang pertama ialah mengurangi tekanan darah tinggi.