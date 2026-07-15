3 Manfaat Biji Jeruk yang Bikin Kaget
jpnn.com, JAKARTA - JERUK merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.
Tidak hanya buahnya, biji jeruk juga baik untuk menjaga kesehatan tubuh.
Biji jeruk juga berguna dan mengandung beberapa khasiat obat yang mungkin bermanfaat bagi kesehatan. Apa saja?
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Mengurangi risiko kanker
Manfaat biji jeruk yang pertama ialah mengurangi risiko kanker.
Kehadiran D-limonene dan vitamin C dalam biji membantu menurunkan risiko kanker.
Senyawa D-limonene membantu membatasi dan mencegah timbulnya kanker paru-paru, kanker kulit, dan bahkan kanker payudara.
Antioksidan yang ditemukan dalam biji jeruk meningkatkan kekebalan tubuh dan membangun lapisan pelindung terhadap sel-sel kanker.
Ada beberapa manfaat biji jeruk yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah meningkatkan kekebalan tubuh.
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