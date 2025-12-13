menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Manfaat Brokoli, Bantu Jaga Kesehatan Kandungan

3 Manfaat Brokoli, Bantu Jaga Kesehatan Kandungan

3 Manfaat Brokoli, Bantu Jaga Kesehatan Kandungan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi brokoli. Foto: Laman Cheat Sheet

jpnn.com, JAKARTA - BROKOLI merupakan salah satu sayuran populer yang mengandung segudang manfaat.

Sayuran hijau yang bentuknya seperti pohon kecil ini masuk ke dalam kategori bernutrisi tinggi.

Kamu bisa mendapatkan manfaat luar biasa dari brokoli dengan meminum air rebusannya.

Baca Juga:

Sebagai salah satu sayuran dengan kandungan gizi tinggi, tentunya brokoli mempunyai berbagai manfaat untuk kesehatan tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Detoksifikasi tubuh

Terdapat kandungan antioksidan dalam brokoli yang bermanfaat untuk menghambat dan menetralkan kerusakan sel akibat radikal bebas.

Baca Juga:

Senyawa antioksidan ini membantu mengurangi peradangan serta memberikan efek perlindungan pada tubuh.

2. Meningkatkan kesehatan kulit

Manfaat atau khasiat lainnya dari kandungan vitamin C, vitamin A, dan vitamin E dalam brokoli adalah mencerahkan sekaligus membantu mengganti jaringan kulit yang rusak.

Ada beberapa manfaat brokoli yang baik untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah membantu menjaga kesehatan kandungan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI