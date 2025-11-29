menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Manfaat Brokoli yang Bikin Kaget

3 Manfaat Brokoli yang Bikin Kaget

3 Manfaat Brokoli yang Bikin Kaget
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi brokoli. Foto: Laman Cheat Sheet

jpnn.com, JAKARTA - BROKOLI merupakan salah satu sayuran yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Anda bisa mengolah brokoli dengan cara dikukus, ditumis, bahkan dibuat jus.

Mengonsumsi brokoli secara rutin bisa memberikan nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Nilai Gizi yang Tinggi

Satu tangkai brokoli mentah berukuran sedang mengandung 45 kalori, 1 gram lemak, 80 mg natrium, 8 gram karbohidrat, 3 gram serat, dan 4 gram protein.

Satu tangkai brokoli juga menyediakan 220 persen dari kebutuhan harian vitamin C yang penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan tulang.

Baca Juga:

Brokoli mengandung 460 mg kalium (13 persen dari nilai harian) yang mendukung berbagai fungsi tubuh.

Brokoli juga kaya vitamin K, asam folat, kalsium, magnesium, dan selenium.

Ada beberapa manfaat brokoli yang baik untuk menjaga kesehatan jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya kaya serat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI