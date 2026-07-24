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3 Manfaat Buah Bit yang Bikin Kaget

3 Manfaat Buah Bit yang Bikin Kaget
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Buah bit. Foto: Istimewa

jpnn.com, JAKARTA - PARA ahli kesehatan menganjurkan kita agar selalu mengonsumsi berbagai jenis buah-buahan.

Salah satu buah yang mengandung segudang nutrisi ialah buah bit.

Tanaman berwarna cerah ini berasal dari Timur Tengah, tetapi kini sudah dikonsumsi secara luas di seluruh dunia.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan Performa Atletik

Manfaat buah bit yang pertama ialah membantu meningkatkan meningkatkan performa atletik.

Buah bit kaya nitrat yang bisa meningkatkan performa atletik.

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Suplementasi nitrat terbukti memperpanjang jarak tempuh dan meningkatkan kekuatan.

Kandungan tersebut juga bisa memperlambat kelelahan saat olahraga.

Ada beberapa manfaat buah bit yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja meningkatkan fungsi otak.

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