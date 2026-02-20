3 Manfaat Buah Naga yang Bikin Kaget
jpnn.com, JAKARTA - PARA ahli kesehatan menganjurkan kita agar selalu mengonsumsi buah-buahan.
Salah satu buah yang cukup populer ialah buah naga. Buah ini bisa Anda konsumsi begitu saja atau diolah dalam bentuk jus.
Meski tampak unik, buah naga ternyata mempunyai segudang manfaat dan khasiat untuk kesehatan.
Buah ini kaya akan kandungan gizi, sehingga bisa membantu memenuhi kebutuhan gizi harian.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Mengontrol kadar gula darah
Manfaat buah naga yang pertama ialah membantumengontrol kadar gula darah.
Kandungan serat dalam buah naga juga bisa membantu mengontrol kadar gula darah.
Ini dilakukan dengan menekan lonjakan gula yang terjadi setelah seseorang makan makanan dengan indeks glikemik tinggi.
