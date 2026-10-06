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3 Manfaat Buah Plum, Diabetes Bakalan Ogah Mendekat

3 Manfaat Buah Plum, Diabetes Bakalan Ogah Mendekat
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Buah plum. Foto Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai buah yang mengandung segudang nutrisi dan baik untuk tubuh.

Salah satunya ialah buah plum. Bentuknya yang hampir mencapai 2000 varietas ini memiliki sumber vitamin yang baik.

Vitamin A, vitamin c, folat dan vitamin K yang memberikan efek kesegaran dan tubuh akan segera pulih dengan cepat bila Anda sedang sedang sakit.

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Berikut ini beberapa manfaat buah plum, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Tinggi Antioksidan

Vitamin C dan fitonutrien seperti lutein, cryptoxanthin hingga asam klorogenat terdapat pada buah plum merah.

Komponen ini memiliki kualitas antioksidan yang efektif sehingga bisa mencegah kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas.

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Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Medicinal Food, oleh para peneliti di Perancis menyimpulkan, fenol yang ada di dalam buah plum ini bisa memperluas efek perlindungan pada lemak esensial di neuron dan membran sel terhadap cedera yang disebabkan oleh stres oksidatif.

2. Mencegah Diabetes

Manfaat lainnya yakni membantu untuk memerangi diabetes. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Biomedical Research pada tahun 2005, menunjukkan bahwa konsumsi ekstrak plum bisa membantu mengurangi gula darah dan kadar trigliserida dalam tubuh.

Ada beberapa manfaat buah plum yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah kaya akan antioksidan.

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