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3 Manfaat Buncis, Baik untuk Menjaga Kesehatan Janin

3 Manfaat Buncis, Baik untuk Menjaga Kesehatan Janin
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Ilustrasi Buncis. Foto: Alodokter

jpnn.com, JAKARTA - BUNCIS merupakan salah satu sayuran yang baik untuk menjaga kesehatan.

Buncis ternyata memiliki manfaat untuk mengatasi masalah kesuburan organ reproduksi seperti halnya manfaat kacang hijau untuk kesuburan.

Sayuran yang tergolong dalam polong-polongan ini, biasanya tidak dimanfaatkan polongnya seperti jenis polong-polongan yang lain, akan tetapi dipetik ketika masih muda bahkan kacangnya belum terlihat.

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Dalam keadaan masih muda, buncis memiliki berbagai kandungan yang bisa membantu menjaga kesuburan organ reproduksi.

Buncis biasanya banyak dimasak dengan ditumis, atau dicampurkan dalam sayur sop.

Buncis lebih sering dimasak setengah matang untuk menghindari kehilangan nutrisi yang banyak.

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Beberapa kandungan nutrisi yang ada di dalam buncis di antaranya: Protein; vitamin A dan B; antioksidan; serat; manfaat zat besi; enzim penurun badan; sumber energi; lemak; karbohidrat; asam folat; dan juga asam amino.

Kandungan inilah yang berperan untuk menjaga kesuburan dan menjaga kesehatan tubuh.

Ada beberapa manfaat buncis yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah membantu menurunkan berat badan.

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