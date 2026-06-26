3 Manfaat Cabai Rawit yang Bikin Kaget
jpnn.com, JAKARTA - CABAI rawit merupakan salah satu bahan masakan untuk berbagai hidangan gurih.
Kandungan utamanya, capsaicin, telah lama dikenal dalam dunia medis dan nutrisi.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Kaya Nutrisi dan Antioksidan
Cabai rawit mengandung beragam vitamin penting, terutama vitamin A, C, dan E.
Vitamin C berperan sebagai antioksidan kuat yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas.
Vitamin E juga berfungsi sebagai antioksidan serta mendukung kesehatan kulit dan sistem imun.
Vitamin A sangat penting untuk kesehatan mata, gigi, dan mendukung fungsi kekebalan tubuh.
Dengan kandungan tersebut, cabai rawit tidak hanya pedas, tetapi juga padat gizi.
Ada beberapa manfaat cabai rawit yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah tentu saja kaya akan antioksidan.
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