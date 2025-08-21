menu
3 Manfaat Cokelat Hitam, Baik untuk Kesehatan Jantung

Cokelat hitam. Foto: Telegraph

jpnn.com, JAKARTA - COKELAT merupakan salah satu makanan yang baik untuk menjaga kesehatan.

Pasalnya, cokelat mengandung kafein, theobromin, tirosin, dan triptofan.

Salah satu jenis cokelat yang mengandung lebih banyak antioksidan dan lebih sedikit lemak adalah cokelat hitam (dark chocholate).

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Memelihara otak

Senyawa epicatechin yang ditemukan pada cokelat hitam dan teh hijau melindungi otak dari pembentukan protein lengket bernama amyloid plaque yang menyebabkan alzheimer.

Kemampuan cokelat yang melegakan pembuluh darah membantu darah mengalir lebih baik ke berbagai bagian otak sehingga membantu otak bekerja lebih baik.

2. Meredakan batuk

Theobromin yang terkandung di dalam cokelat menekan batuk dengan memengaruhi saraf vagus.

Saraf vagus berada di antara sistem saraf pusat dan otak. Di sana theobromin mencegat pesan dari pusat saraf yang menuju ke otak.

Ada beberapa manfaat cokelat hitam yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja menyehatkan jantung.

