JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Manfaat Daun Binahong, Deretan Penyakit Kronis Ini Ogah Mendekat

3 Manfaat Daun Binahong, Deretan Penyakit Kronis Ini Ogah Mendekat

3 Manfaat Daun Binahong, Deretan Penyakit Kronis Ini Ogah Mendekat
Daun Binahong. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DAUN binahong merupakan salah satu tanaman yang sering digunakan sebagai herbal untuk mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Tanaman dengan nama latin Anredera cordifolia ini memang luar biasa.

Tumbuhannya mampu mengobati berbagai pernyakit ringan hingga kronis. Lantas apa saja khasiat dari daun binahong?

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Turunkan kadar kolesterol

Mengonsumsi air rebusan daun binahong memiliki manfaat sebagai penurun kolesterol dan lemak jahat.

Hal tersebut tentu sangat berguna untuk pencegahan penyakit seperti hipertensi, serta serangan jantung.

2. Cegah diabetes

Daun binahong disebut-sebut bisa menurunkan kadar gula dalam darah.

Hal ini dikarenakan setiap helainya mengandung sejumlah senyawa aktif yang bermanfaat.

Ada beberapa manfaat daun binahong yang baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah meningkatkan fungsi ginjal.

