3 Manfaat Daun Binahong yang Luar Biasa

jpnn.com, JAKARTA - DAUN binahong sering dikonsumsi sebagai salah satu cara untuk mengatasi beberapa penyakit.

Daun binahong ternyata sangat berkhasiat menyembuhkan beragam masalah kesehatan.

Di dalamnya terkandung sumber zat besi, kalsium, Vitamin C, protein tinggi, sumber fosfor dan kalium yang baik untuk kesehatan.

Biasanya daun ini direbus untuk diminum airnya. Saat ini daun binahong telah diolah ke dalam berbagai produk, seperti suplemen hingga teh herbal.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Memelihara Kesehatan Mata

Daun binahong kaya akan vitamin A yang bagus untuk mata. Tidak hanya daunnya tetapi batangnya adalah sumber vitamin A.

Antioksidan dalam kandungan daun binahong seperti vitamin A, Vitamin C, betakaroten, zeaxanthin dan lutein memberikan perlindungan ekstra dari radikal bebas.

Bersama dengan Vitamin A daun binahong bisa sangat penting untuk penglihatan yang baik.