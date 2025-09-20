3 Manfaat Daun Jambu Biji, Baik untuk Penderita Diabetes

jpnn.com, JAKARTA - DAUN jambu biji ternyata memiliki khasiat yang luar biasa. Daun jambu biji telah lama dikenal bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Sebab, daun jambu biji mengandung antioksidan, antibakteri, dan antiinflamasi.

Daun jambu biji juga mengandung tanin yang berfungsi meredakan nyeri secara alami.

Ketika diseduh untuk membuat teh, daun jambu biji akan melepaskan vitamin C dan flavonoid seperti quercetin yang penting untuk menjaga kesehatan.

Tak hanya itu, daun jambu biji mengandung beragam senyawa antara lain polifenol, flavonoid, karotenoid, dan tanin yang secara efektif dapat mengobati berbagai penyakit.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menurunkan kolesterol

Kolesterol biasanya disebabkan oleh kebiasaan mengonsumsi makanan yang memiliki kandungan kadar lemak jenuh tinggi.

Menurut United States Departement of Agriculture (USDA), mengonsumsi daun jambu biji memiliki manfaat yang sama dengan buahnya, yaitu memiliki 0,1 gram lemak jenuh dan 0,2 gram lemak tak jenuh, sehingga sangat dianjurkan bagi penderita kolesterol.