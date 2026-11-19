3 Manfaat Daun Jambu Biji yang Bikin Kaget
jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang suka mengonsumsi jambu biji karena rasanya yang manis dan baik untuk tubuh.
Namun siapa sangka, kandungan gizi daun jambu biji justru jauh lebih banyak dan ampuh untuk mengatasi aneka masalah kesehatan manusia.
Khasiat daun jambu biji ternyata ampuh untuk lima masalah kesehatan kronis ini, seperti diabetes, kolesterol tinggi, diare, masalah pencernaan, hingga masalah berat badan.
Hal ini disebabkan karena daun jambu biji mengandung antioksidan, antibakteri, dan antiinflamasi baik untuk tubuh.
Tak hanya itu, daun jambu biji juga mengandung tanin yang bekerja sebagai pereda nyeri secara alami.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Menurunkan kolesterol
Manfaat daun jambu biji yang pertama ialah membantu menurunkan kolesterol.
Penelitian telah membuktikan bahwa minum teh daun jambu biji selama tiga bulan bisa menyebabkan penurunan LDL atau kolesterol jahat dan trigliserida tanpa efek buruk pada kolesterol baik.
Ada beberapa manfaat jambu biji yang baik untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah baik untuk penderita diabetes.
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