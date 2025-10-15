menu
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Manfaat Daun Jeruk, Anda Bakalan Terhindar dari Bau Mulut

3 Manfaat Daun Jeruk, Anda Bakalan Terhindar dari Bau Mulut

3 Manfaat Daun Jeruk, Anda Bakalan Terhindar dari Bau Mulut
Rebusan Daun Jeruk nipis. Foto: damrong rattanapong/123rf

jpnn.com, JAKARTA - JERUK nipis merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.

Tidak hanya buahnya, ternyata daun jeruk nipis juga mengandung manfaat yang luar biasa.

Namun, manfaat daun jeruk bukan hanya sebagai penyedap saja, tetapi memiliki khasiat luar biasanya untuk kesehatan tubuh.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mencegah bau mulut

Salah satu manfaat daun jeruk ialah mencegah bau mulut.

Bau mulut ada persoalan yang sangat dihindari banyak orang.

Baca Juga:

Karena, bau mulut bisa menghilangkan kepercayaan diri seseorang.

Daun jeruk bisa secara efektif menghilangkan aroma tak sedap.

Ada beberapa manfaat daun jeruk yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah mencegah bau mulut.

