3 Manfaat Daun Jeruk, Anda Bakalan Terhindar dari Bau Mulut

jpnn.com, JAKARTA - JERUK nipis merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.

Tidak hanya buahnya, ternyata daun jeruk nipis juga mengandung manfaat yang luar biasa.

Namun, manfaat daun jeruk bukan hanya sebagai penyedap saja, tetapi memiliki khasiat luar biasanya untuk kesehatan tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mencegah bau mulut

Salah satu manfaat daun jeruk ialah mencegah bau mulut.

Bau mulut ada persoalan yang sangat dihindari banyak orang.

Karena, bau mulut bisa menghilangkan kepercayaan diri seseorang.

Daun jeruk bisa secara efektif menghilangkan aroma tak sedap.