3 Manfaat Daun Jeruk, Baik untuk Kesehatan Pencernaan

jeruk nipis. Foto: thealternativedaily.com

jpnn.com, JAKARTA - DAUN jeruk sering digunakan sebagai bahan tambahan beberapa hidangan gurih dan manis.

Namun selain itu, daun jeruk juga mengandung beberapa nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh.

Rutin mengonsumsi daun jeruk membantu Anda terhindar dari serangan beberapa penyakit.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mencegah bau mulut

Manfaat daun jeruk yang pertama ialah membantu mencegah bau mulut.

Bau mulut ada persoalan yang sangat dihindari banyak orang.

Karena, bau mulut bisa menghilangkan kepercayaan diri seseorang

Daun jeruk bisa secara efektif menghilangkan aroma tak sedap.

Ada beberapa manfaat daun jeruk yang ternyata baik untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah tentu saja baik untuk pencernaan.

