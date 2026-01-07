3 Manfaat Daun Kelor yang Bikin Kaget, Bantu Turunkan Gula Darah

jpnn.com, JAKARTA - DAUN kelor merupakan salah satu tanaman populer yang bisa Anda konsumsi sebagai obat.

Hal ini karena mengonsumsi daun kelor diketahui bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Daun kelor mengandung nutrisi penting seperti vitamin, mineral, dan antioksidan yang bermanfaat bagi tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mencegah Malnutrisi

Daun kelor bisa membantu mengatasi kekurangan gizi. Daun dan biji kelor mengandung vitamin, mineral, dan lemak yang membantu mencegah kekurangan gizi.

Tanaman ini juga kaya vitamin C, vitamin A, dan serat.

2. Membantu Menurunkan Gula Darah

Dalam satu penelitian kecil, penderita diabetes yang mengonsumsi 20 gram bubuk daun kelor setiap hari mengalami efek pada kontrol gula darah.

Namun, belum ada penelitian yang cukup untuk mengetahui secara pasti seberapa efektif daun kelor dalam mengontrol gula darah.