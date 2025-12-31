3 Manfaat Daun Kelor yang Bikin Kaget, Pria Pasti Suka
jpnn.com, JAKARTA - DAUN kelor merupakan salah satu tanaman herbal yang mengandung segudang manfaat.
Daun kelor diketahui bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.
Sudah sejak lama daun kelor digunakan sebagai ramuan alami untuk meningkatkan vitalitas pria ketika berhubungan ranjang.
Berikut manfaat daun kelor bagi vitalitas pria, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Meningkatkan hormon testosteron
Manfaat daun kelor yang pertama ialah membantu meningkatkan hormon testosteron.
Zat yang terkandung dalam tanaman kelor mengandung hormon testosteron yang bertanggung jawab untuk mengatur gejolak seseorang, baik pria maupun wanita.
Sebuah penelitian dari International Journal of of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences menunjukkan bahwa ekstrak daun kelor mampu memicu produksi kadar hormon testosteron dalam tubuh.
Dengan mengonsumsi daun kelor secara rutin, Anda bisa menyeimbangkan kadar hormon dalam tubuh seperti semula dan hasrat pun akan nyala kembali.
Ada beberapa manfaat daun kelor yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah membantu meningkatkan gairah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tingkatkan Gairah dengan Mengonsumsi 3 Makanan Ini
- 3 Khasiat Minum Kopi Campur Madu, Turunkan Risiko Impotensi pada Pria
- 4 Herbal yang Ampuh Tingkatkan Gairah Pria di Ranjang
- 5 Manfaat Air Daun Kelor, Bantu Jaga Gula Darah Selalu Normal
- 5 Makanan Ini Ampuh Meningkatkan Gairah Wanita
- 6 Khasiat Jahe Campur Bawang Putih, Ampuh Tingkatkan Gairah Pasangan