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3 Manfaat Daun Kelor yang Luar Biasa

3 Manfaat Daun Kelor yang Luar Biasa
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Teh Daun Kelor. Foto : iHerb

jpnn.com, JAKARTA - DAUN kelor merupakan salah satu herbal yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Selain sering digunakan untuk bahan pangan, daun kelor atau moringa ini juga bisa digunakan untuk pengobatan karena memiliki kandungan antioksidan vitamin E dan tinggi akan vitamin A.

Tingginya kandungan vitamin A dalam ekstrak daun kelor atau moringa, membuat tanaman ini juga memiliki khasiat serupa dengan retinol, yaitu untuk mencegah penuaan dini.

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Kandungan dalam daun kelor juga membantu mengatasi masalah kulit kering dan memperkuat lapisan kulit agar tidak mudah teriritasi.

Tak heran bila daun kelor sering dijadikan sebagai obat tradisional oleh masyarakat Indonesia.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Mencegah kanker

Manfaat daun kelor yang pertama ialah membantu mencegah kanker.

Daun kelor memiliki kandungan niazimicin yang mampu menekan jumlah perkembangan sel kanker di dalam tubuh.

Ada beberapa manfaat daun kelor yang baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah mencegah serangan kanker.

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