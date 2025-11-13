menu
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Manfaat Daun Pandan, Bantu Obati Kanker

Daun Pandan. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DAUN pandan merupakan salah satu tanaman yang mengandung manfaat baik untuk tubuh.

Untuk mendapatkan khasiat dari daun pandan sangat mudah mengolahnya.

Anda harus bersihkan 10 daun pandan dan buat simpul. Rebus selama 7-10 menit dan biarkan mendidih selama 3 menit.

Untuk menambahkan khasiat kesehatan, tambahkankan jahe. Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Membantu menurunkan gula darah

Salah satu manfaat daun pandan ialah membantu menurunkan gula darah.

Ekstrak tanaman ini bekerja dengan merangsang produksi insulin dari pankreas.

Insulin adalah hormon yang mengubah kelebihan gula menjadi cadangan energi tubuh.

Dengan cara ini, kadar gula darah yang tinggi bisa lebih terkendali.

Ada beberapa manfaat daun pandan untuk kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja membantu menurunkan gula darah.

