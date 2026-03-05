3 Manfaat Daun Pepaya, Ampuh Tingkatkan Trombosit dengan Cepat
jpnn.com, JAKARTA - DAUN pepaya merupakan salah satu sayuran yang mengandung segudang nutrisi.
Menurut penelitian pada jurnal Evidence-Based Complementary And Alternative Medicine, mengonsumsi daun pepaya yang kaya antioksidan bisa meningkatkan kadar kreatinin, alnbumin, dan lactate dehydrogenase (LDH).
Untuk mendapatkan manfaat daun pepaya, biasanya dikonsumsi sebagai lalap, jus daun pepaya, atau teh daun pepaya.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Melawan infeksi jamur
Salah satu manfaat daun pepaya, yakni mampu untuk melawan infeksi jamur.
Ranjang Menurut peneliti, bahwa ektrak daun pepaya memiliki kandungan antijamur yang mampu mengatasi infeksi jamur.
Pasalnya, kandungan etanolik, flavonoid, alkaloid, dan terpene pada daun pepaya memberikan manfaat dalam menghambat jamur Fusarium spp. dan C. gloeosporioides.
2. Mengatasi peradangan
Salah satu manfaat daun pepaya ternyata mampu untuk mengatasi peradangan.
Ada beberapa manfaat daun pepaya yang baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja menyediakan energi untuk tubuh.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 7 Manfaat Lada Hitam, Ampuh Menurunkan Kolesterol
- 5 Manfaat Kubis, Baik untuk Kesehatan Pencernaan
- Kemenkes Bakal Pacu Imunisasi Campak Anak Seusai dapat Peringatan dari Australia
- 6 Manfaat Jahe, Wanita Pasti Suka
- 7 Khasiat Biji Pepaya, Penyakit Ganas Ini Bakalan Ogah Menyerang Anda
- 4 Manfaat Air Rebusan Daun Bawang Campur Madu yang Bikin Kaget