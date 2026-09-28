3 Manfaat Daun Pepaya, Baik untuk Melancarkan ASI

jpnn.com, JAKARTA - DAUN pepaya merupakan salah satu sayuran kesukaan banyak orang.

Daun pepaya mengandung senyawa yang disebut karpain yang membantu membunuh mikroorganisme dari sistem pencernaan dan mengobati masalah pencernaan lainnya.

Daun tanaman pepaya juga mengandung flavonoid, tanin, α-tokoferol (sejenis vitamin E), beta-karoten, asam askorbat, alkaloid (carpaine), fenol, mineral seperti kalsium, natrium, besi, magnesium dan vitamin A, C, B, K.

Daun pepaya memang terkenal dengan rasa yang pahit. Rasa pahit yang terkandung di dalam daun pepaya justru menyimpan banyak khasiat yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia.

Berikut penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Membuat Kesat Area Kewanitaan

Salah satu manfaat daun pepaya yang fenomenal adalah dahsyat untuk kesehatan area kewanitaan.

Sebab, ramuan ini juga bisa Anda coba agar daerah kewanitaan terasa lebih keset.

Ramuan yang bisa kamu coba adalah dengan menggunakan bahan daun pepaya dan adas.