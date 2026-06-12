menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Manfaat Daun Pepaya, Membantu Meningkatkan Energi Tubuh

3 Manfaat Daun Pepaya, Membantu Meningkatkan Energi Tubuh

3 Manfaat Daun Pepaya, Membantu Meningkatkan Energi Tubuh
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Daun Pepaya. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DAUN pepaya merupakan salah satu sayuran kesukaan banyak orang.

Meski rasanya pahit, daun ini juga rupanya telah lama dikenal untuk pengobatan alternatif herbal.

Beragam penyakit bisa diatasi dengan olahan daun pepaya yang mengandung nutrisi penting bagi tubuh. Penasaran apa saja manfaatnya?

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Berpotensi dijadikan sebagai obat kanker

Manfaat daun pepaya yang pertama ialah berpotensi dijadikan sebagai obat kanker.

Penelitian pada jurnal Frontiers in pharmacology menyebutkan bahwa daun pepaya berpotensi menghambat sel kanker pada kulit, payudara, dan prostat.

Baca Juga:

Seperti yang kita ketahui, penyakit kanker menjadi salah satu penyakit kronis.

Hal ini menyebabkan sel-sel yang ada di dalam tubuh berkembang tanpa bisa terkontrol.

Ada beberapa manfaat daun pepaya yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya berpotensi sebagai obat kanker.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI