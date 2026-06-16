menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Manfaat Daun Pepaya yang Bikin Kaget

3 Manfaat Daun Pepaya yang Bikin Kaget

3 Manfaat Daun Pepaya yang Bikin Kaget
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Daun Pepaya. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DAUN pepaya merupakan salah satu sayuran kesukaan banyak orang.

Meski rasanya pahit, banyak orang mengolah daun pepaya menjadi berbagai macam masakan karena dipercaya memberikan manfaat bagi kesehatan.

Hal tersebut karena daun pepaya kaya akan kandungan nutrisi. Dalam 100 gram daun pepaya, ada berbagai nutrisi, yakni: Protein: 8.0 gram; Lemak: 2.0 gram; Karbohidrat : 11,9 gram; Serat: 1,5 gram; Kalsium: 353 mg; Fosfor: 63 mg; Besi: 0,8 mg; Natrium: 4 mg;

Baca Juga:

Daun pepaya juga mengandung Kalium: 926,6 mg, Tembaga: 0,20 mg; Seng: 1,5 mg; Beta-Karoten: 5.409 mcg; Thiamin (Vitamin B1): 0,15 mg; Riboflavin (Vitamin B2): 0,50 mg; Niasin (Vitamin B3): 1,9 mg; Vitamin C: 140 mg.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Memberikan Energi untuk Tubuh

Manfaat daun pepaya yang pertama ialah memberikan energi untuk tubuh.

Baca Juga:

Kandungan karbohidrat yang tinggi pada daun pepaya bisa memberikan energi tambahan pada tubuh.

Hal tersebut akan membantu Anda menjadi lebih bersemangat dalam menjalani berbagai aktivitas sehari-hari.

Ada beberapa manfaat daun pepaya yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah meningkaykan energi tubuh.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI