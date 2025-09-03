menu
3 Manfaat Daun Salam, Ampuh Redakan Stres

Daun Salam. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DAUN salam merupakan salah satu herbal yang terkenal akan khasiatnya yang luar biasa.

Daun salam jika dikonsumsi secara rutin bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Daun salam mengandung senyawa seperti niasin, serat, tannin, dan vitamin C yang mampu menurunkan kadar trigliserida.

Kandungan itulah yang membuat banyak orang mengolah daun salam sebagai makanan hingga obat herbal.

Untuk mendapatkan khasiat dari kandungan tersebut caranya mudah, yakni cukup menjadikan daun salam sebagai air rebusan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menjaga Kesehatan Jantung

Manfaat daun salam yang pertama ialah bisa membantu menjaga kesehatan jantung.

Asam caffeic dan senyawa organik penting yang bisa ditemukan dalam daun salam mampu meningkatkan kesehatan jantung.

Ada beberapa manfaat daun salam yang ternyata baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja bisa membantu mengatasi stres.

