3 Manfaat Daun Salam, Jantung Anda Bakalan Bahagia
jpnn.com, JAKARTA - DAUN salam sering digunakan sebagai salah satu bahan masakan berbagai hidangan gurih.
Namun selain itu, daun salam juga bisa digunakan sebagai herbal untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan.
Anda bisa mendapatkan manfaat luar biasa dari daun salam dengan mengonsumsinya dalam bentuk air rebusan.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Menyehatkan Pencernaan
Manfaat daun salam yang pertama ialah baik untuk kesehatan pencernaan.
Daun salam memiliki efek yang sangat kuat pada sistem pencernaan.
Kandungan di dalamnya membantu melancarkan buang air kecil, menurunkan kadar racun dalam pencernaan dan meredakan sakit perut.
Apa yang terdapat di dalam rebusan daun salam juga efektif untuk mengatasi iritasi usus besar dan mengurangi gejala penyakit celiac yang merupakan penyakit autoimun akibat konsumsi gluten.
