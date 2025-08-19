3 Manfaat Daun Seledri yang Bikin Kaget

jpnn.com, JAKARTA - DAUN seledri merupakan salah satu jenis sayuran yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Bahkan manfaatnya bagi kesehatan sudah terbukti sejak berabad-abad lalu dan sering digunakan sebagai pereda nyeri.

Biasanya, daun seledri diolah menjadi jus segar dengan tambahan buah-buahan.

Baca Juga: 4 Khasiat Air Rebusan Daun Seledri Campur Madu yang Luar Biasa

Namun, jika masih tahan dengan aroma daun seledri, tanpa buah-buahan pun juga lebih baik.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Baik untuk ginjal

Kandungan di daun seledri adalah flavonoid, yaitu zat yang sering dijumpai di sayur-sayuran, termasuk seledri.

Manfaat flavonoid di dalam daun seledri untuk ginjal adalah membantu meningkatkan fungsi ginjal secara keseluruhan.

Temuan ini telah dikaji dalam penelitian dari Frontiers in Physiology.