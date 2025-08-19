3 Manfaat Daun Seledri yang Bikin Kaget
jpnn.com, JAKARTA - DAUN seledri merupakan salah satu jenis sayuran yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.
Bahkan manfaatnya bagi kesehatan sudah terbukti sejak berabad-abad lalu dan sering digunakan sebagai pereda nyeri.
Biasanya, daun seledri diolah menjadi jus segar dengan tambahan buah-buahan.
Namun, jika masih tahan dengan aroma daun seledri, tanpa buah-buahan pun juga lebih baik.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Baik untuk ginjal
Kandungan di daun seledri adalah flavonoid, yaitu zat yang sering dijumpai di sayur-sayuran, termasuk seledri.
Manfaat flavonoid di dalam daun seledri untuk ginjal adalah membantu meningkatkan fungsi ginjal secara keseluruhan.
Temuan ini telah dikaji dalam penelitian dari Frontiers in Physiology.
Ada beberapa manfaat daun seledri yang ternyata baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah mengendalikan tekanan darah.
