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3 Manfaat Daun Sirih, Ampuh Obati Sakit Tenggorokan

3 Manfaat Daun Sirih, Ampuh Obati Sakit Tenggorokan
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Daun sirih. Foto: istimewa

jpnn.com, JAKARTA - DAUN sirih sering digunakan sebagai salah satu herbal untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan.

Daun yang sangat mudah didapat ini, ternyata bisa direbus untuk mengobati berbagai penyakit.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Mengobati asma

Manfaat daun sirih yang pertama ialah membantu mengobati asma.

Asma merupakan jenis penyakit yang sering dialami beberapa orang.

Penyakit asma atau bengek ini merupakan salah satu penyakit yang sangat merepotkan.

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Asma sendiri akan menimbulkan efek dan gejala yang sangat mengganggu aktivitas, seperti: sesak napas, sulit melakukan kegiatan yang berat dalam jangka waktu yang lama, napas terasa pendek dan tersengal-sengal.

Bagi yang mengalami dan merasakan gejala asma, kamu dapat memanfaatkan daun sirih, terutama rebusan daun sirih untuk mengatasi gejala-gejala yang muncul karena asma.

Ada beberapa manfaat daun sirih yang baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah membantu mengobati asma.

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