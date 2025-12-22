3 Manfaat Daun Sirih, Bantu Obati Iritasi Mata
jpnn.com, JAKARTA - DAUN sirih merupakan salah satu tanaman herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.
Daun yang sangat mudah didapat ini ternyata bisa direbus untuk mengobati berbagai penyakit.
Untuk mendapatkan hasil yang membuat Anda puas, kamu harus mengonsumsi daun sirih secara teratur.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Mengobati asma
Manfaat daun sirih yang pertama ialah bisa membantu mengobati penyakit asma.
Asma merupakan jenis penyakit yang kerap dialami beberapa orang.
Penyakit asma atau bengek ini merupakan salah satu penyakit yang sangat merepotkan.
Asma sendiri akan menimbulkan efek dan gejala yang sangat mengganggu aktivitas, seperti: sesak napas, sulit melakukan kegiatan yang berat dalam jangka waktu yang lama, napas terasa pendek dan tersengal-sengal.
Ada beberapa manfaat daun sirih yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah mengobati iritasi mata.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 4 Manfaat Kunyit Campur Daun Sirih, Ampuh Obati Keputihan
- 7 Khasiat Teh Mawar, Bikin Deretan Penyakit Ini Ogah Mendekat
- 4 Manfaat Daun Sirih, Ampuh Obati Mimisan
- 7 Manfaat Daun Sirih, Wanita Pasti Suka
- 8 Khasiat Daun Sirih Campur Madu, Turunkan Risiko Serangan Sembelit
- Radang Tenggorokan Bakalan Ambyar dengan Mengonsumsi 3 Bahan Alami Ini