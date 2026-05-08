3 Manfaat Daun Sirih Campur Kunyit yang Bikin Kaget

jpnn.com, JAKARTA - DAUN sirih dan kunyit merupakan tanaman yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Kandungan daun sirih menyimpan antioksidan dan senyawa antibakteri yang berfungsi menghilangkan bau tak sedap maupun keputihan.

Alhasil, suami pasti akan merasa bahagia bila istri bisa merawat dan menjaga daerah kewanitaannya.

Berikut manfaat kunyit campur air daun sirih untuk kesehatan, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Sebagai antiseptik

Daun sirih adalah antiseptik alami yang luar biasa. Kandungan daun sirih yang kaya akan polifenol, terutama chavicol menawarkan perlindungan ganda dari kuman.

Daun sirih bisa diaplikasikan pada luka untuk membunuh kuman.

Kandungan polifenol pada daun sirih juga bisa digunakan untuk mengurangi peradangan seperti radang sendi dan orkitis.

Selain itu, minyak atsiri yang terkandung dalam daun sirih memiliki sifat antibakteri yang bisa membantu melawan infeksi yang disebabkan oleh bakteri.