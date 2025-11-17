menu
3 Manfaat Daun Sirih Merah, Kolesterol Bakalan Tidak Berkutik

Daun Sirih Merah. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DAUN sirih merah merupakan salah satu tanaman yang mengandung segudang manfaat baik untuk tubuh.

Secara ilmiah, daun sirih merah memiliki nama Piper ornatum dan awalnya berasal dari wilayah benua Amerika.

Tidak hanya digunakan sebagai tanaman toga saja, sirih merah juga digunakan sebagai salah satu tanaman hias.

Baca Juga:

Adapun ciri dari daun sirih merah berbeda dengan daun sirih pada umumnya.

Daun sirih merah cenderung berukuran sedang dan bentuknya seperti hati dengan tangkai daun yang pendek dan berwarna gelap.

Untuk daunnya sendiri memiliki warna kemerahan dengan corak berwarna hijau.

Baca Juga:

Berikut manfaat daun sirih merah, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menurunkan Kadar Kolesterol

Manfaat daun sirih merah yang pertama ialah bisa membantu menurunkan kadar kolesterol.

Ada beberapa manfaat daun sirih merah yang bisa membantu menjaga kesehatan dan salah satunya mencegah serangan kolesterol.

