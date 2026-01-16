3 Manfaat Daun Sirih Merah untuk Kulit dan Rambut, Wanita Pasti Suka
jpnn.com, JAKARTA - DAUN sirih merah merupakan salah satu tanaman herbal yang mengandung segudang manfaat.
Khasiat daun sirih merah sendiri dipercaya meredakan beberapa penyakit, salah satunya untuk menyembuhkan sakit kulit.
Apa saja khasiat daun sirih merah untuk kecantikan kulit yang akan membuat wanita senang?
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Mengatasi jerawat
Manfaat daun sirih merah yang pertama ialah membantu mengatasi jerawat.
Selain meremajakan kulit, daun sirih merah juga bisa mencegah penyakit kulit lainnya, seperti mengatasi jerawat.
Daun sirih merah memiliki sifat antiseptik dan antibakteri sehingga bisa mengurangi kandungan minyak di wajah yang cenderung menyebabkan jerawat.
Caranya, cukup cuci wajah dengan air yang sudah dicampurkan tumbukan daun sirih tumbuk, lakukan hal ini selama 2 kali sehari.
Ada beberapa manfaat daun sirih merah yang ternyata baik untuk kesehatan kulit dan rambut dan salah satunya ialah mengatasi jerawat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 4 Manfaat Kencur, Wanita Pasti Suka
- 4 Manfaat Pare, Ampuh Mengobati Jerawat yang Membandel
- Usir Jerawat Membandel dengan Mengonsumsi 4 Buah Ini
- 4 Manfaat Jeruk untuk Kulit yang Perlu Anda Ketahui
- 3 Manfaat Kencur untuk Kecantikan Kulit Wajah
- 3 Manfaat Daun Sirih Merah, Kolesterol Bakalan Tidak Berkutik