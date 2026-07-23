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3 Manfaat Daun Sirih Merah, Wanita Pasti Suka

3 Manfaat Daun Sirih Merah, Wanita Pasti Suka
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Daun Sirih Merah. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DAUN sirih merah merupakan salah satu tanaman yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh.

Khasiat daun sirih merah sendiri dipercaya meredakan beberapa penyakit salah satunya untuk menyembuhkan sakit kulit.

Apa saja khasiat daun sirih merah untuk kecantikan kulit? Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Mengatasi jerawat

Manfaat daun sirih merah yang pertama ialah membantu mengatasi jerawat.

Selain meremajakan kulit, daun sirih merah juga bisa mencegah penyakit kulit lainnya, seperti mengatasi jerawat.

Daun sirih merah memiliki sifat antiseptik dan antibakteri sehingga bisa mengurangi kandungan minyak di wajah yang cenderung menyebabkan jerawat.

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Caranya, cukup cuci wajah dengan air yang sudah dicampurkan tumbukan daun sirih tumbuk, lakukan hal ini selama 2 kali sehari.

2. Mengurangi ketombe

Selain menjaga kesehatan kulit wajah, daun sirih merah juga berguna mengurangi ketombe akibat masalah kulit kepala.

Ada beberapa manfaat daun sirih merah yang baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah membantu mengobati jerawat.

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