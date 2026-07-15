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3 Manfaat Daun Sirsak, Bantu Hambat Pertumbuhan Sel Kanker

3 Manfaat Daun Sirsak, Bantu Hambat Pertumbuhan Sel Kanker
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Ilustrasu Daun sirsak. Foto: ANTARA

jpnn.com, JAKARTA - DAUN sirsak merupakan salah satu tanaman yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Air rebusan daun sirsak telah lama dipercaya masyarakat Indonesia sebagai pengobatan herbal untuk mengobati sejumlah penyakit.

Salah satu manfaat rebusan daun sirsak yang paling dikenal yakni bisa membunuh sel kanker dan turunkan gula darah.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menormalkan gula darah

Daun sirsak bisa membantu menormalkan kadar gula darah sehingga berkhasiat untuk mengobati penyakit diabetes.

Diabetes adalah penyakit yang diakibatkan lonjakan kadar gula darah.

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Dampak jangka panjang diabetes meliputi kerusakan arteri dan pembuluh darah besar dalam jantung, gagal jantung, bahkan kerusakan saraf.

Kandungan nol kalori dalam daun sirsak dipercaya bisa menstabilkan gula darah dan mempertahankan kadar glukosa dalam kisaran normal.

Ada beberapa manfaat daun sirsak yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah meringankan asam urat.

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