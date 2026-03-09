3 Manfaat Daun Wortel yang Luar Biasa
jpnn.com, JAKARTA - WORTEL merupakan sayuran yang mengandung segudang nutrisi.
Namun, selain batangnya, ada bagian lain dari wortel yang kaya manfaat.
Daun pada wortel juga bisa dikonsumsi dan kaya manfaat. Daun wortel berbentuk mirip tumbuhan pakis, berwarna hijau muda, dan memiliki bunga putih kecil.
Daun wortel ternyata kaya akan nutrisi. Sayuran ini bahkan mengandung sekitar enam kali lebih banyak vitamin C daripada akar, kalium, kalsium dan fitonutrien.
Daun wortel bisa menjadi pilihan sayuran hijau untuk memenuhi kebutuhan serat harian.
1. Meningkatkan kekebalan tubuh dan mencegah peradangan
Kandungan vitamin C yang besar dalam daun wortel bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh.
Efek ini bisa mencegah berbagai jenis peradangan yang ada. Daun wortel bisa mempercepat proses penyembuhan saat sakit, meredakan nyeri, dan mengatkan sistem kekebalan tubuh.
