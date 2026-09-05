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3 Manfaat Durian, Wanita Pasti Suka

3 Manfaat Durian, Wanita Pasti Suka
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Ilustrasi Durian. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang tidak suka durian karena memiliki bau yang menyengat.

Namun, buah yang satu ini ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh Anda.

Banyak yang tidak percaya durian bisa meningkatkan kesuburan wanita.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengandung fitoestrogen

Manfaat fitoestrogen yang berperan penting dalam kesuburan wanita.

Jadi, kekurangan hormon estrogen bisa menyebabkan siklus menstruasi tidak teratur dan kesempatan untuk hamil menjadi lebih kecil.

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Fitoestrogen yang terdapat dalam buah durian adalah molekul yang bekerja hampir sama pada tubuh seperti estrogen.

Kandungan fitoestrogen pada buah durian ini berpotensi untuk melawan efek ketidakseimbangan hormon wanita dan membantu meningkatkan kesuburan.

Ada beberapa manfaat durian yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah membantu mencegah anemia.

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