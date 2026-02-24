3 Manfaat Garam, Bantu Jaga Kesehatan Kulit

jpnn.com, JAKARTA - GARAM merupakan bahan masakan penting yang digunakan untuk menambah rasa berbagai jenis hidangan.

Garam laut sebagian besar kandungannya terdiri dari natrium klorida serta senyawa yang bisa membantu mengatur keseimbangan cairan dan tekanan darah dalam tubuh.

Beberapa orang percaya, garam laut lebih sehat daripada garam jenis lainnya terutama bagi dunia kecantikan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Hidrasi, tekanan darah, dan banyak lagi

Secara umum, garam bisa membantu mempertahankan tingkat hidrasi dan tekanan darah yang memadai.

Memberikan keseimbangan cairan yang tepat dalam tubuh tentunya memberikan peranan penting untuk menjaga tingkat tekanan darah yang sehat.

Karena itu, mengonsumsi terlalu sedikit atau terlalu banyak natrium bisa menyebabkan perubahan tekanan darah pada mereka yang sensitif terhadap garam makanan.

2. Pencernaan

Beberapa percaya bahwa mengonsumsi garam yang dicampur dengan air hangat membantu pencernaan.