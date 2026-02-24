menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Manfaat Garam, Bantu Jaga Kesehatan Kulit

3 Manfaat Garam, Bantu Jaga Kesehatan Kulit

3 Manfaat Garam, Bantu Jaga Kesehatan Kulit
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi garam. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - GARAM merupakan bahan masakan penting yang digunakan untuk menambah rasa berbagai jenis hidangan.

Garam laut sebagian besar kandungannya terdiri dari natrium klorida serta senyawa yang bisa membantu mengatur keseimbangan cairan dan tekanan darah dalam tubuh.

Beberapa orang percaya, garam laut lebih sehat daripada garam jenis lainnya terutama bagi dunia kecantikan.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Hidrasi, tekanan darah, dan banyak lagi

Secara umum, garam bisa membantu mempertahankan tingkat hidrasi dan tekanan darah yang memadai.

Memberikan keseimbangan cairan yang tepat dalam tubuh tentunya memberikan peranan penting untuk menjaga tingkat tekanan darah yang sehat.

Baca Juga:

Karena itu, mengonsumsi terlalu sedikit atau terlalu banyak natrium bisa menyebabkan perubahan tekanan darah pada mereka yang sensitif terhadap garam makanan.

2. Pencernaan

Beberapa percaya bahwa mengonsumsi garam yang dicampur dengan air hangat membantu pencernaan.

Ada beberapa manfaat garam yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah baik untuk pencernaan Anda.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI