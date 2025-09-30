menu
3 Manfaat Garam yang Tidak Terduga, Wanita Pasti Suka

Ilustrasi garam. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - GARAM merupakan bahan masakan yang digunakan untuk menambah rasa berbagai hidangan gurih.

Ada berbagai jenis garam yang bisa digunakan untuk wajah, yaitu garam meja, garam laut, garam himalaya, dan garam epsom.

Jenis garam tersebut mengandung beberapa jenis mineral, seperti magnesium, kalium, natrium, serta kalsium.

Berikut ini beberapa manfaat garam untuk kulit wajah, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengangkat sel-sel kulit mati

Salah satu manfaat garam bisa berfungsi sebagai butiran scrub alami yang mengangkat sel-sel kulit mati.

Hal tersebut mencegah pori-pori tersumbat yang bisa menyebabkan jerawat.

Caranya: Campurkan face oil dan garam hingga membentuk pasta.

Oleskan scrub garam ke wajah, pijat lembut dengan gerakan melingkar.

Ada beberapa manfaat garam yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah mengurangi reaksi alergi.

