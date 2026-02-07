3 Manfaat Jahe Campur Bawang Putih, Bantu Tingkatkan Gairah Pasangan

jpnn.com, JAKARTA - JAHE merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Pasalnya, jahe memiliki senyawa bioaktif seperti shogaol yang menunjukkan sifat antiinflamasi dan antimikroba yang membantu mengelola dan mengurangi keparahan pada sakit tenggorokan.

Untuk membuat olahan jahe lebih dahsyat lagi, biasanya dicampur dengan bawang putih dan madu.

Bawang putih juga mengandung vitamin dan mineral lain, mulai dari vitamin C, vitamin B-6, selenium, tembaga, dan seng yang bermanfaat untuk mengendalikan produksi minyak berlebih.

Apalagi salah satu khasiat mengonsumsi bawang putih untuk membuat stamina tambah kuat.

Berikut cara mudah membuat ramuan herbal jahe campur bawang putih: Sediakan 1 cangkir jus jahe, 1 cangkir jus bawang putih, 1 cangkir jus lemon, dan madu.

Campurkan semua bahan tersebut dalam panci bersama 500 ml air dan rebus sampai mendidih.

Setelah itu angkat dan biarkan hangat, lalu campurkan madu 2-3 sendok makan.