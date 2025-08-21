3 Manfaat Jahe Campur Jeruk Nipis yang Bikin Kaget
jpnn.com, JAKARTA - JAHE merupakan salah satu herbal yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.
Selain diolah menjadi jamu atau ke dalam masakan favorit Anda, jahe juga bisa diminum airnya untuk mengobati berbagai keluhan kesehatan.
Apalagi bila ramuan jahe dicampur jeruk nipis, khasiatnya sungguh luar biasa.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Detoksifikasi tubuh dan sumber nutrisi
Membersihkan racun dalam tubuh sangat penting untuk kesehatan.
Dengan air jahe dan jeruk nipis, kamu bisa membersihkan racun untuk menjaga tubuh agar tetap terhidrasi.
Selain itu ramuan ini bisa menjadi sumber nutrisi karena kandungannya yang baik bagi tubuh.
Campuran jahe dan jeruk nipis juga berkhasiat untuk meredakan masalah panas dalam.
Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi jahe yang dicampur jeruk nipis untuk kesehatan dan salah satunya ialah detoksifikasi tubuh.
