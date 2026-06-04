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3 Manfaat Jahe Campur Kunyit, Wanita Pasti Suka

3 Manfaat Jahe Campur Kunyit, Wanita Pasti Suka
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Jahe. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - JAHE dan kunyit merupakan beberapa herbal yang bisa membantu mengatasi masalah kesehatan.

Jahe dikenal bisa meredakan mual, muntah, dan nyeri yang terkait dengan osteoartritis serta mengendalikan gula darah.

Kunyit umumnya digunakan untuk kesehatan pencernaan, infeksi pernapasan, dan nyeri artritis.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Efek Antioksidan

Antioksidan merupakan zat kimia yang bisa mencegah stres oksidatif.

Stres oksidatif terjadi ketika jumlah radikal bebas dalam tubuh lebih banyak daripada antioksidan. 

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Seiring berjalannya waktu, stres oksidatif bisa menyebabkan timbulnya diabetes, obesitas, penyakit jantung, dan beberapa jenis kanker.

Jahe dan kunyit mengandung senyawa dengan sifat antioksidan yang kuat, seperti gingerol, shogaol, dan kurkumin.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi jahe yang dicampur kunyit yang baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya kaya kandungan antioksidan.

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