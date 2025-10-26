menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Manfaat Jahe Merah yang Bikin Kaget

3 Manfaat Jahe Merah yang Bikin Kaget

3 Manfaat Jahe Merah yang Bikin Kaget
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi jahe merah. Foto: ANTARA

jpnn.com, JAKARTA - JAHE merah merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan.

Jahe merah sudah dikenal selama ribuan tahun sebagai rempah yang punya banyak manfaat.

Rempah yang seringkali digunakan sebagai bumbu masak ini sudah sejak lama dijadikan sebagai salah satu pengobatan tradisional.

Baca Juga:

Studi menemukan bahwa jahe merah bisa membantu mengurangi nafsu makan dan memperlancar pencernaan.

Hal ini terjadi karena jahe merah bisa meningkatkan laju metabolisme tubuh dan kalori yang dibakar.

Sebuah artikel di British Journal of Nutrition melaporkan bahwa jahe merah mampu mengendalikan kadar gula darah dan kolesterol, serta meningkatkan laju metabolisme sehingga tubuh lebih efektif membakar lemak.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meredakan sakit kepala

Manfaat jahe merah juga dianggap efektif dalam meredakan sakit kepala yang diderita.

Ada beberapa manfaat jahe merah yang ternyata baik untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah meredakan sakit kepala.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI