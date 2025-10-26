3 Manfaat Jahe Merah yang Bikin Kaget

jpnn.com, JAKARTA - JAHE merah merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan.

Jahe merah sudah dikenal selama ribuan tahun sebagai rempah yang punya banyak manfaat.

Rempah yang seringkali digunakan sebagai bumbu masak ini sudah sejak lama dijadikan sebagai salah satu pengobatan tradisional.

Studi menemukan bahwa jahe merah bisa membantu mengurangi nafsu makan dan memperlancar pencernaan.

Hal ini terjadi karena jahe merah bisa meningkatkan laju metabolisme tubuh dan kalori yang dibakar.

Sebuah artikel di British Journal of Nutrition melaporkan bahwa jahe merah mampu mengendalikan kadar gula darah dan kolesterol, serta meningkatkan laju metabolisme sehingga tubuh lebih efektif membakar lemak.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meredakan sakit kepala

Manfaat jahe merah juga dianggap efektif dalam meredakan sakit kepala yang diderita.