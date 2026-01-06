menu
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Manfaat Jahe, Pasangan Suami Istri Wajib Mengonsumsinya

3 Manfaat Jahe, Pasangan Suami Istri Wajib Mengonsumsinya

3 Manfaat Jahe, Pasangan Suami Istri Wajib Mengonsumsinya
Jahe. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - JAHE merupakan salah satu rempah yang mengandung segudang manfaat.

Dari berbagai penelitian, jahe disebut terbukti ampuh kendalikan gula darah.

Efek kebutaan akibat diabetes juga bisa ditangkis lewat konsumsi jahe.

Penelitian yang diterbitkan di Journal Planta Medica, Agustus tahun 2012 menunjukan bahwa jahe bisa meningkatkan kontrol gula darah.

Durasi waktunya disebut sangat panjang. Peneliti dari University of Sydney, Australia mendapati bahwa ekstrak jahe Australia yang diperkaya gingerol bisa meningkatkan penyerapan gula darah ke sel otot tanpa memakai insulin.

Penelitian lainnya juga sama. Pada Agustus 2010 di Molecular Vision, jahe terbukti bisa memperlambat perkembangan katarak pada tikus.

Katarak merupakan salah satu komplikasi jangka panjang pengidap diabetes.

Itu artinya, ancaman kebutaan bagi pengidap diabetes juga langsung dibuat rontok.

Ada beberapa manfaat jahe yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah membantu meningkatkan gairah.

