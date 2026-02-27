3 Manfaat Jahe untuk Pria yang Bikin Kaget

jpnn.com, JAKARTA - JAHE merupakan salah satu herbal yang mengandung berbagai manfaat.

Jahe merupakan tanaman dengan beberapa khasiat obat yang cukup kuat, seperti kemampuannya untuk mengobati beberapa penyakit dan masalah kesehatan umum, seperti mual, nyeri, atau muntah.

Jahe juga sering digunakan sebagai stimulan alami dalam pengobatan tradisional untuk meningkatkan gairah seksual.

Jadi, apa saja manfaat potensial jahe untuk kesehatan seksual?

Bisakah tanaman yang kuat ini membantu meningkatkan fungsi seksual dan mengurangi kondisi seperti disfungsi ereksi (DE) atau ejakulasi dini?

Jahe bisa digunakan dalam berbagai bentuk, mulai dari bubuk jahe hingga minyak akar jahe, untuk menambah rasa dan aroma pada makanan Anda.

Manfaat kesehatannya juga banyak. Misalnya, gingerol, komponen alami akar jahe, membantu proses pencernaan. Jahe juga bisa meredakan mual, gas, dan kembung.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Hims.com.