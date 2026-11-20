jpnn.com, JAKARTA - JAMBU air merupakan salah satu buah yang bisa membantu meredakan rasa haus dengan cepat.

Jambu air merupakan tanaman yang mudah ditemukan di pekarangan rumah dan sering dijadikan konsumsi keluarga.

Ternyata, jambu air tak hanya enak dimakan. Kandungan di dalamnya juga baik untuk tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Memperlancar buang air besar

Manfaat jambu air yang pertama ialah memperlancar buang air besar.

Kombinasi air dan serat yang tinggi dalam jambu air bermanfaat untuk menjaga sistem pencernaan sekaligus melancarkan buang air besar.

Kandungan ini bisa membantu makanan agar mudah dicerna, mengatasi sembelit, dan juga gangguan pencernaan lainnya.

Tanin, zat organik yang umumnya terasa pahit juga terkandung dalam daun jambu air.