3 Manfaat Jambu Biji, Baik untuk Kesehatan Pencernaan

Jambu biji. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - JAMBU biji merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Buah ini rendah kalori, rendah lemak, dan mengandung lebih dari 100 persen kebutuhan vitamin C harian dan hampir 3 gram serat.

Jambu biji juga mengandung sejumlah kecil nutrisi lain yang mendukung kesehatan secara keseluruhan, seperti magnesium, kalium, dan tembaga.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kesehatan Pencernaan

Jambu biji merupakan sumber serat makanan yang baik, sehingga menjadi pilihan tepat untuk kesehatan pencernaan.

Satu jambu biji berukuran sedang mengandung 3 gram serat.

Memasukkan jambu biji ke dalam pola makan seimbang bisa membantu memperlancar buang air besar dan mencegah sembelit.

Penelitian juga menyoroti potensi buah ini dalam meredakan gejala diare.

Ada beberapa manfaat jambu biji yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh Anda dan salah satunya ialah menjaga kesehatan pencernaan.

